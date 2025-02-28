В РПЦ ужаснулись планам спецслужб Киева убить митрополита Тихона

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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В этом увидели попытку помешать миру с Украиной.

Планы покушения на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) украинскими спецслужбами ужасают. Об этом заявил замглавы Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в своем Telegram-канале.

По его словам, Киев готовил теракт в тот момент, когда открылись перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине. Причем, Кипшидзе считает, что и сами исполнители являются одновременно заложниками Незалежной, ведь там у них живут родственники.

«С одной стороны, ужасают планы украинских спецслужб, которым профессиональными усилиями наших правоохранителей не удалось сбыться. А с другой, стоит ли удивляться тому, что они пытаются делать то же, что и на Украине — уничтожать церковь? Богоборчество — вот что мотивирует тех, кто пытается убивать и преследовать клириков», — указал он.

Кипшидзе указал, что подобное «воинствующее безбожие» всегда являлось проявлением безумия. Однако рано или поздно события получат оценку.

Накануне ФСБ предотвратила теракт в отношении митрополита Тихона. В результате были задержаны два человека — украинец и россиянин, которых в середине прошлого года завербовало ГУР МО Украины через мессенджер Telegram. Уточняется, что они были православными священнослужителями: один — клириком храма Воскресения Христова в Сокольниках, другой был помощником митрополита Тихона в Москве. У подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и два поддельных паспорта граждан Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Ставрополе ФСБ предотвратила серию терактов.