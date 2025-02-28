Оставила в подъезде: в Петербурге пьяная мать подбросила годовалую дочь ее отцу

Фото: www.globallookpress.com/Paul Zinken

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Безработная женщина не хотела заниматься воспитанием ребенка.

В Ленинградской области пьяная мать подкинула коляску с годовалой дочерью в подъезд к биологическому отцу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Отмечается, что инцидент случился в городе Мурино. По словам собеседника, безработная 41-летняя мать не хотела заниматься воспитанием девочки, поэтому подкинула коляску с ребенком биологическому отцу и скрылась. Оставленного на лестничной клетке 17 этажа ребенка нашел прохожий и обратился в правоохранительные органы.

Вскоре мать одумалась и вернулась в подъезд. Женщину задержали правоохранители и доставили в отдел полиции. В отношении нее составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Младенца передали биологическому отцу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Прежде, 15 февраля, в Москве арестовали мать, пытавшуюся продать своего ребенка за тысячу долларов. Известно, что возраст крохи не достиг еще даже месяца. Задержанной избрали меру пресечения в виде двух месяцев ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске подросток родила младенца и выбросила его в мусорный бак.