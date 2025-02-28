Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Этот день знаменует наступление Нового года по лунному календарю.

Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов России с праздником Белого месяца. Данная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что представители этой конфессии оказывают поддержку участникам спецоперации на Украине и их семьям. Кроме того, они заботятся о строительстве и восстановлении новых обителей, образовательных и просветительских центров.

«Сегодня буддисты России, буддийские организации принимают деятельное участие в жизни страны, вносят значимый вклад в совершенствование межрелигиозных и межнациональных отношений, укрепление плодотворного диалога c органами государственной власти», — говорится в публикации.

Белый месяц — один из важнейших праздников в монгольской культуре, знаменующий приход весны. Он символизирует чистоту помыслов, праведность поступков и любовь к родной земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он напомнил, что праздник олицетворяет поистине всенародную любовь и уважение к армии и флоту, к людям, для которых воинская стезя стала профессией и высоким призванием — страна гордится своими героями.