Хочет исправить папин нос: Дана Борисова отвела дочь к пластическому хирургу

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наследнице телеведущей всего 17 лет.

Телеведущая Дана Борисова отвела свою 17-летнюю дочь к пластическому хирургу, чтобы ей изменили форму носа. Об этом Борисова сообщила в личном блоге.

«Вчера были на консультации у лучшего в Москве хирурга по ринопластике», — сказала ведущая.

На приеме врач показал, как девушка будет выглядеть после операции. Однако не все подписчики оценили такой результат и осудили звездную мать за желание «перекроить» свою дочь.

Сама же Борисова уверена: ее дочь имеет право проводить эксперименты со своей внешностью, особенно с разрешения родительницы.

Известно, что Полина еще два года назад изъявляла желание изменить свой нос, чтобы не быть похожей на своего отца. Об этом Борисова рассказывала в интервью MK.RU.

Дана Борисова очень внимательно следит за внешностью своей дочери и даже разрешила дочери увеличить губы, сбросить весь с помощью препарата, а также сделать так называемые «углы Джоли».

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова решилась на изменения во внешности.