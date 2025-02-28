Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для маленькой Эмилии

Фото, видео: 5-tv.ru

Девочка страдает от тяжелого заболевания легких.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о маленькой Эмилии, страдающей от тяжелого заболевания легких.

Чтобы спасти жизнь девочке, срочно нужен специальный жилет стоимостью 1,5 миллиона рублей. У мамы Эмилии нет таких денег.

Но благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше! За сутки вы перечислили 3 миллиона 58 тысяч 738 рублей.

Спасибо вам большое!