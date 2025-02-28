Фото, видео: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP; 5-tv.ru

Британский премьер-министр анонсировал новую поддержку киевского режима деньгами.

Накануне в Белый дом приезжал британский премьер-министр Кир Стармер. Он поспешил на ковер к президенту США Дональду Трампу, опасаясь перспективы остаться на задворках переговорного процесса по Украине.

На итоговой пресс-конференции Стармер поблагодарил американского президента за усилия по урегулированию конфликта. Но тут же неожиданно заявил, что Лондон будет еще больше поддерживать киевский режим деньгами. Правда, на один вопрос, заданный Трампом, британский премьер ответить не смог. О политическом конфузе рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Этого европейца американский президент хотя бы встретил сам. И под камеры с улыбкой долго жал руку, казалось, сейчас сломает. От крепких приветствий у Трампа уже синяки, за которые пришлось оправдываться его пресс-службе.

Так что это скорее фирменный стиль, нежели свидетельство личного расположения. Не стесняясь, прямо при Стармере Трамп рассуждает вслух: а почему бы не наложить на Великобританию санкции?

— Будут ли какие-то санкции в отношении Великобритании?

— Я подумаю! У нас сегодня состоялась отличная дискуссия, — сказал Трамп.

По отношению к Европе Трамп непреклонен.

«У нас до сих пор проблемы с ЕС. Они вводят против нас пошлины в размере 20% НДС, подают в суд на наши компании», — сообщил американский лидер.

В США один за другим приехали посланники с обеих сторон Ла-Манша. Французский президент, несмотря на радушный с виду прием, вернулся без улыбки. Визит британского премьера — вторая отчаянная попытка обратить внимание Трампа на явно почувствовавших себя брошенными европейских союзников.

Вот и сейчас Трамп демонстрирует, что и по Украине уже сам все решил. Заявляет журналистам, даже не глядя на Стармера.

— Вы сможете заключить соглашение по Украине?

— Да мы можем! Да, мы это сделаем, — сказал Трамп.

О какой конкретно сделке говорит Трамп — о той, что собирается заключить с Путиным, или об украинских ресурсах, которую вот-вот подпишет с Зеленским — непонятно. О первой пока судить рано. Вторая уже кажется неизбежной.

«Зеленский будет здесь завтра в начале дня. Мы подпишем историческое соглашение, которое сделает Соединенные Штаты главным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа», — указал Трамп.

При этом в тексте кабального соглашения нет ни слова о «гарантиях безопасности», на которых так настаивала Украина. Их, по мнению Трампа, должна предоставить Европа, как бы Стармер не расшаркивался перед Трампом, напоминая о добрых союзнических традициях.

«Наши страны всегда поддерживали друг друга. Вот почему это величайший альянс во имя процветания и безопасности, который мир когда-либо видел», — сказал Стармер после встречи с Трампом.

Теперь если что-то пойдет не так, разбираться британцам и всем европейцам придется самостоятельно.

— Вы ведь сможете сами справиться с Россией? — спросил Трамп Стармера.

На Стармера, так же, как и тремя днями ранее на Макрона, Трамп вылил несколько ледяных ведер неприятных фактов. Например, США больше других вкладывается в НАТО, теперь — не будет.

Как и Макрон, Стармер меняет риторику, и вот, Великобритания уже не требует как раньше воевать до последнего украинца.

«Господин президент, я приветствую вашу глубокую личную приверженность достижению мира и прекращению убийств», — сказал Кир Стармер Трампу.

Правда, Стармер, очевидно, сильно обижен, что на переговоры его не позвали.

— Не боитесь ли Вы, что Путин не выполнит соглашений, которые в конечном итоге будут достигнуты?

— Что ж, я обеспокоен этим, — сказал Стармер.

Так выглядит газлайтинг государственного уровня. Реальность, перевернутая с ног на голову. Ведь известно, что это Европа не держит слово.

Вспомнить те же Минские договоренности, заключенные лишь для того, чтобы дать Украине время вооружиться. Один из тех, кто эти самые договоренности подписывал, призывает Европу не заискивать, как Стармер сегодня перед Трампом, а нанести ему удар.

«Нам не стоит надеяться соблазнить Дональда Трампа. Мы не должны пытаться убедить его, мы должны пытаться нанести ущерб его экономике, его деньгам, американскому фондовому рынку», — уверен бывший президент Франции Франсуа Олланд.

Бывшие президенты не стеснены рамками политического этикета. И то, что у Олланда на языке, Стармер и Макрон вынуждены прятать за дежурными улыбками.

К американскому лидеру, перекраивающему по-живому столь удобный для европейских элит миропорядок, их отношение понятно. Но, к счастью для Трампа, оно мало на что влияет.