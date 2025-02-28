Курское приграничье: российские военные предотвратили усиление позиций ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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ВС РФ успешно отразили попытку украинских боевиков наращивания сил в приграничных районах.

Ураганным огнем встретили российские десантники попытку украинских боевиков доставить резервы в курское приграничье.

Одновременно наши реактивные системы предотвратили и контратаку противника на населенный пункт, который только что был освобожден. Боевики стянули к нему дополнительную технику, попытавшись прийти на помощь своим же отступающим частям.

Однако тесная связка между нашими разведывательными беспилотниками, артиллерией и бойцами ВДВ не позволила им этого сделать.