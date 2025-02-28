Саммит по Украине в Великобритании посетят представители 18 стран

Фото: www.globallookpress.com/Krisztian Elek

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Премьер-министр Соединенного королевства поддернул, что Лондон готов предоставить Незалежной больше военной помощи.

Представители 18 стран посетят саммит по урегулированию конфликта на Украине, который пройдет 2 марта в Великобритании. Об этом сообщил британский премьер-министр Кир Стармер. Трансляцию вел телеканал Sky News.

«Я думаю, что у нас будут 18 стран в воскресенье для продолжения обсуждений», — заявил премьер-министр в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом.

Кроме того, Стармер добавил, что британское правительство ведет переговоры с Францией и представителями Североатлантического альянса (НАТО) для того, чтобы пригласить их на саммит. Во время собрания обсудят общую европейскую безопасность. Также поднимут вопрос о принятии предложенной США резолюции по Украине.

Вместе с тем Стармер подчеркнул, что британские власти в этом году предоставят Незалежной больше военной помощи, чем раньше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Евросоюз утвердил 16-й пакет санкций против России.