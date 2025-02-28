Преследовали страхи: подруга Мишель Трахтенберг о мыслях актрисы перед смертью
Мишель Трахтенберг переживала о возможной кончине незадолго до трагедии
Фото: www.globallookpress.com/w87
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Подробностями общения со звездой Аманда поделилась в соцсети.
Подруга актрисы Мишель Трахтенберг Аманда де Кадене написала о страхах звезды перед ее кончиной.
Женщина поделилась с подписчиками в соцсети тем, что Мишель перед смертью сильно переживала из-за того, как приживется пересаженный ей накануне новый орган.
«Не буду раскрывать подробности наших разговоров за последние шесть месяцев, но ты знала, что вероятность смерти высока, и мне жаль, что исход оказался не лучшим. Желаю тебе мирного перехода, дорогая подруга, и пусть твоя душа наконец успокоится», — написала Аманда в своем блоге.
Звезда фильма «Евротур» Мишель Трахтенберг ушла из жизни в среду, 26 февраля. Ей было 39 лет. Ее тело обнаружила мама.
О причинах трагедии не сообщалось, но в сети появилась информация, что некоторое время назад знаменитость перенесла серьезную операцию по пересадке печени.
Соболезнования об утрате выразили коллеги Трахтенберг — актрисы Ким Кэтролл и Блейк Лайвли, певица Тейлор Момсен и многие другие.
Трахтенберг прославилась после выхода сериала «Баффи — истребительница вампиров», где сыграла сестру главной героини. Фильмография Мишель также включает роли в кинокартинах «Евротур», «Сонная Лощина», «Сплетница».
Ранее 5-tv.ru писал о смерти актрисы Мишель Трахтенберг.