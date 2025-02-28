Секреты красоты: как бороться с пигментацией в домашних условиях

Фото, видео: www.globallookpress.com/Arkadius Kozera; 5-tv.ru

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Необходимо внимательно отнестись к выбору уходовых средств.

В борьбе с пигментацией может помочь азелаиновая и транексамовая кислоты, ниацинамид и арбутин. А вот гидрохинон использовать не стоит, так как он способен вызывать необратимые изменения кожного покрова. Об этом рассказала врач-косметолог Оксана Баланова для 5-tv.ru.

Пигментация является серьезной проблемой для многих женщин. Чаще всего она появляется весной и летом. Причины могут быть разные: от неправильно подобранного SPF-крема до отсутствия головного убора в солнечную погоду.

«Если такая проблема появляется, и мы понимаем, что даже достаточный SPF-фактор не спасает от пигмента, который появляется буквально на глазах, эту проблему стоит решать с профессионалом», — объяснила эксперт.

Однако если вы видите, что пигментация появилась недавно и точно знаете, по какой причине это случилось, можно использовать для борьбы с ней ряд домашних препаратов. В любом случае, применение средств важно согласовывать со своим врачом-косметологом, чтобы не усугубить ситуацию.

«Потому что ряд кислот или ряд противовоспалительных активов в хорошей профессиональной косметике могут вызвать раздражение, если вы используете их неправильно, не в то время суток или не закрываете достаточным количеством липидного или восстанавливающего крема», — подчеркнула косметолог.

Азелаиновая кислота оказывает противовоспалительное действие и активно борется с пигментом. Также может помочь транексамовая кислота. Она находится в составах многих косметических средств в достаточном количестве, чтобы влиять на пигмент. Другой популярный компонент — ниацинамид. Допустимо также наличие в составе уходовой косметики арбутина.

А вот гидрохинон использовать в домашних условиях нельзя ни в коем случае. Многие интернет-ресурсы пестрят хвалебными отзывами на этот компонент. Действительно, есть вероятность, что он принесет желаемый результат. Однако цена может быть слишком велика.

«Результат сейчас может привести к очень нехорошему действию в долгосрочной перспективе и, наоборот, вызвать какие-то изменения в вашей коже, которые потребуют более серьезных затрат с вашей стороны и больших усилий, чтобы вылечить вашу кожу со стороны косметолога», — предупредила Баланова.

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