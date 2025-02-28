Фото: www.globallookpress.com/CraSH

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Полет станет уникальным, поскольку все его участники — женщины.

Певица Кэти Перри отправится в космос с невестой основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса — Лорен Санчес. Известно, что команда на борту будет состоять исключительно из женщин, каждая из которых впервые станет космической туристкой.

Также среди экипажа телеведущая Гейл Кинг, инженер по аэрокосмической технике и бывший ракетный ученый НАСА Аиша Боу, активистка по гражданским правам Аманда Нгуен и кинопродюсер Керианна Флинн. Об этом сообщает издательство The Independent.

Возможность полета и обеспечение контроля для женщин на себя взяла аэрокосмическая компания Blue Origin, создателем которой является Джефф Безос. Уточняется, что подготавливаемая миссия станет 11-м полетом на орбиту самой организации. В планах у разработчиков — сделать полеты в космос доступными для всех желающих.

Дата старта пока не объявлена, однако, по предварительной информации, рассматривается весна текущего года. Полет станет суборбитальным, то есть предполагается достижение большой высоты без выхода на орбиту. Он будет проведен в рамках миссии NS-31. Длительность путешествия ограничится примерно 11 минутами.

До этого избранница Безоса заявляла, что мечтает побывать в космосе, а также предлагала идею полета с командой, включающей только женщин.

«Миссия бросит вызов их (женщин на борту. — Прим. ред.) взглядам на Землю, даст возможность поделиться своими историями и вдохновить будущие поколения», — отметили в Blue Origin.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ракета «Союз» с кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с Байконура.