Кириенко заявил о возрождении в РФ авторитета несущих знание и правду людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Они вдохновляют окружающих на перемены к лучшему.

В России возрождается и набирает силу авторитет людей, которые не только передают знания, но и просвещают миллионы людей, чтобы те могли понять и оценить их достижения. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии вручения награды «Знание. Премия».

«В России возрождается авторитет тех, кто несет знания, тех, кто несет правду, тех, кто помогает миллионам людей в России лучше понять свое призвание, найти свою судьбу, в общем, поменять свою собственную жизнь и менять жизнь окружающих и своей родной страны», — сказал он.

Эта премия — первая в истории, когда на каждую из наград было номинировано боле 630 претендентов, добавил Кириенко. Всего в 2025 году участие в «Знание. Премия» приняли 19 тысяч человек. В качестве зрителей на мероприятии присутствовали представители 56 стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кириенко анонсировал получение президентских грантов почти 1,5 тысячи НКО.