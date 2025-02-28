«Непривычно и дико»: Бородина рассказала, как ее дочери обращались к Сердюкову

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Телеведущая просила дочерей иначе общаться с женихом, но им для этого потребовалось некоторое время.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала в личном блоге, что дети обращались к ее жениху Николаю Сердюкову на «Вы». Так происходило потому, что блогер всегда воспитывала в дочерях уважение к старшим.

«Я очень не люблю, когда дети по-хамски разговаривают со взрослыми. Поэтому мои девочки всегда со всеми взрослыми на «Вы». И даже в моих нынешних отношениях Маруся и Теона, пока Коля не сделал предложение, обращались к нему «Вы», — поделилась Бородина.

Она добавила, что реакция Николая была неоднозначной. Манеры девочек нравились ему, однако он не привык к такому обращению в свою сторону, а потому чувствовал себя некомфортно. Дошло до того, что телеведущей пришлось просить своих дочерей быть менее официальными при общении со своим женихом.

«Все-таки было непривычно и дико. Поэтому мне даже пришлось в какой-то момент попросить девчонок быть менее официальными. И даже тогда они не сразу переключились и сказали, что им нужно время, чтобы привыкнуть. Хотя Теона помладше, поэтому ей было полегче в этом плане», — рассказала Ксения.

Николаю непросто наладить контакт со старшей дочерью своей невесты. Дело в том, что Маруся — довольно закрытый подросток, ее эмоции бывает сложно считывать. Тем не менее Сердюков не опускает руки и стремится к доверительным отношениям с обеими девочками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жених Ксении Бородиной высказался о брачном контракте.