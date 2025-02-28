Заживать будет месяц: Ольга Бузова решилась на изменения во внешности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

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Певица долго откладывала этот шаг из-за страха.

Телеведущая Ольга Бузова решилась сделать пирсинг в верхней части ушной раковины. Артистка призналась в личном блоге, что долго не могла решиться на этот шаг, потому что боялась боли.

«Прокол сам вообще не болезненный. Я больше боялась. Он длится меньше секунды. Это менее больно, чем когда берут кровь из пальчика», — рассказала телеведущая.

Хоть прокол и оказался безболезненным, заживать он будет в течение месяца, добавила артистка. Этот процесс необходимо тщательно контролировать: промывать прокол раствором и стараться не спать на боку, чтобы не задевать ухо.

В ближайшие две недели Ольге придется забыть о посещении бань и саун.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова планирует выйти замуж. Наладить личную жизнь — одна из первостепенных задач для телеведущей на ближайшее время. Однако артистка намерена заключить в брак только в том случае, если по-настоящему влюбится в кого-то. Некоторое время назад Ольга была уверена, что в 2025 году уже станет матерью, однако вновь увязла в работе.