Ловушки мышления: как избавиться от привычек, которые делают нас несчастными

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мозг не может различать, что происходит на самом деле, а что только в нашем воображении.

Существует пять багов мышления, которые делают людей несчастными, рассказала в беседе с 5-tv.ru медицинский психолог Юлия Лушникова.

Человеческий мозг запрограммирован так, чтобы в любой ситуации генерировать худшие сценарии. Тревожные мысли похожи на вирусы. Мы не в силах самостоятельно противостоять им, а потому склонны верить, что кошмарные исходы, которые рисует сознание, — правда. Они пугают, истощают и, что самое главное, делают нас несчастными.

Но можно научиться отличать домыслы от реальности, если осознать, что в основе деструктивного мышления лежат когнитивные искажения. Катастрофизация — одно из них. Это склонность раздувать рядовые ситуации до масштабов вселенских трагедий. Разболелась голова, а вы уже вне себя от страха — наверняка это опухоль. Ребенок не взял трубку — самое время звонить в полицию, ведь с ним непременно что-то случилось.

Мозг генерирует худшие исходы для того, чтобы защитить вас. Он знает, что лучший исход вы способны пережить, нейтральный не нанесет значительного ущерба, а вот к худшему следует основательно подготовиться, потому в мыслях должен быть только он.

Чтобы избавить себя от переживаний о том, чего не происходило, следует анализировать свои мысли. Обращайте внимание на то, что крутится в вашей голове: факты или предположения. Высчитывайте примерную вероятность, с которой произойдет то или иное событие. Вспомните, как сложились обстоятельства в прошлый раз, когда происходило нечто подобное.

Второй баг мышления — негативный фильтр. Дело в том, что мозг предпочтет запомнить плохое событие. Даже если оно незначительно по сравнению со всем остальным. Например, во время веселого праздника вы запнулись, пока говорили тост. Неважно, как весело было до и после этой мелкой неурядицы, в голове осядет только она и неприятные чувства, с ней связанные.

Чтобы ослабить воздействие негативного фильтра, стоит учиться смотреть на ситуацию под другим углом. Может, в ней все же было нечто хорошее? Если да, то что именно? Избавившись от крайностей, можно также защититься от третьего искажения реальности — черно-белого мышления.

Мозг делит наши действия на «идеально» и «полный провал». Промежуточных значений для него не существует. Однако в жизни редко получается укладываться в рамки. Следует напоминать себе, что результат не всегда измеряется крайностями. Любую ситуацию, даже самую критичную, можно оценить с помощью шкалы. Тогда она не будет казаться столь разрушительной.

Следующее искажение — чтение мыслей. Оно проявляется по-разному: кто-то уверен, что сам наделен способностью читать мысли других людей, а кто-то приписывает эту способность окружающим в надежде, что они будут угадывать его стремления и желания. Основа выводов — озвученные факты, все остальное — пустые домыслы. Следует помнить об этом.

Последний баг мышления — навешивание ярлыков. Ввиду того, что мозг предпочитает простые решения, самый привлекательный путь для него — делать глобальные выводы, имея минимум данных. Неважно, о себе или о других — система оценивания равнозначна. «Я неудачник», «он ужасный человек», «она эгоистка» — все это ярлыки, которые искажают реальность.

Не стоит делать выводы о человеке — в том числе и о самом себе — основываясь на конкретных ситуациях. Людям необходимо больше пространства для контекста. Если человек нагрубил вам, вместо того чтобы повесить на него ярлык «грубияна», задумайтесь — может, у него что-то случилось? Один поступок не определяет личность.

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