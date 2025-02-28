Привет из прошлого: почему бывшие возвращаются

Психоаналитик Лодзь: бывшие возвращаются не всегда из-за любви к вам

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

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Психоаналитик предупреждает: желание экс-избранника возобновить отношения не всегда искреннее

Желание вернуть бывшего партнера — частое явление, возникающее по разным причинам. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала психоаналитик и преподаватель Московского института психологии Анна Лодзь.

По мнению эксперта, возращение к прошлым отношениям может происходить из-за давящего ощущения одиночества, а также при боязни перестать контролировать бывшего возлюбленного. Наиболее сильно данный аспект проявляется, если ранее в паре было выстроено созависимое взаимодействие.

«Порой неосознанной причиной возобновить именно прошлые отношения — вернуться туда, где был когда-то счастлив, хотя эти воспоминания могут быть лишь идеализированной фантазией», — пояснила собеседница.

Также попытка вернуть бывшего партнера может говорить об неудовлетворенности новыми отношениями или о желании отомстить, причинив боль при помощи манипуляций, контроля и взывания к чувству вины.

Важным фактором являются неоговоренные конфликты, которые могут стать поводом для возобновления общения. Среди причин к возвращению былой любви Лодзь назвала идеализацию прошлого и отрицание негативных моментов, влияющих на искажение действительности.

«Желание бывшего партнера возобновить отношения не всегда искреннее. За ним могут скрываться попытки решить личные проблемы, компенсировать одиночество или неуверенность, а не стремление к восстановлению отношений», — добавила психоаналитик.

Если избранник из прошлого предлагает дружбу, то он может видеть в этом возможность получить контроль, совершать манипуляции или демонстрировать власть, а не обязательно истинно желать поддерживать доверительную и крепкую связь. К данной инициативе лучше относиться с осторожностью и рассматривать ее в контексте действий, а не слов. При этом важно отмечать ее влияние на собственное эмоциональное состояние и не соглашаться при дискомфорте.

Эксперт призвала не забывать причин расставания и думать о том, решены ли они, о действительных изменениях партнера и о соответствии его возвращения личным целям.

Лодзь напомнила, что торопиться при серьезном шаге не стоит, а также о необходимости выстраивания четких границ и правил общения. К тому же можно обратиться за поддержкой к квалифицированному специалисту. Право сказать «нет» всегда остается.

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