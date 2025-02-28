Ракета «Союз» с кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с Байконура

Фото, видео: Роскосмос; 5-tv.ru

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Корабль доставит на МКС 2600 килограммов полезных грузов.

Ракета «Союз» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» стартовала с космодрома Байконур. Однако сама стыковка с Международной космической станцией (МКС) намечена только на 2 марта. Трансляцию пуска вел Роскосмос.

На нем планируется привезти на МКС 2600 килограммов полезных грузов. Там аппаратура и оборудование для систем станции, инструменты для научных экспериментов, одежда, питание, медицинские и санитарно-гигиенические средства для экипажа. А также 950 килограммов топлива и 420 килограммов питьевой воды.

Кроме того, на борту находится совершенно новая модель скафандра серии «Орлан» для выходов в открытый космос.