Жительница Тамбова выиграла суд у мэрии из-за нападения бездомной собаки

Фото, видео: © РИА Новости/Денис Гришкин; 5-tv.ru

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Женщина едва не разбилась на мотоцикле из-за неожиданно вылетевшего на нее бездомного пса. Кто должен следить за бродячими животными?

В Тамбове женщина, едва не разбившаяся на мотоцикле из-за бродячей собаки, которая бросилась под колеса, выиграла дело против местных чиновников, доказав, что в аварии виноваты они. Такое решение в нашей стране выносят впервые, хотя подобных случаев очень много. Как заработать на халатности властей, расскажет корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

«Я упала на левую сторону, остались шрамы», — рассказывает пострадавшая Мария Кривецева.

На ровной трассе Мария перевернулась на мотоцикле. Из кустов на нее выскочила собака. Разбитый байк и долгое дорогое лечение. Собака уличная, и предъявить претензии, кажется, некому. Но мотосообщество в Тамбове сплоченное — нашелся среди байкеров адвокат, предложивший судиться с мэрией.

«Администрация вину не признавала до последнего и в итоге подавала апелляцию», — рассказывает пострадавшая Мария Кривецева.

Суд постановил: тамбовский пес хоть и бездомный, но городские власти должны выплатить Марии компенсацию — 82 тысячи рублей. Сумма небольшая, но юридические последствия у нее могут быть огромные.

«Я сразу предупредила, что таких дел в России не было. Существует вероятность, что мы проиграем это дело», — говорит автоюрист Екатерина Соловьева.

В итоге выиграли жертвы собачьего террора по всей стране. До сих пор чиновникам приходилось отвечать лишь за повреждение припаркованных автомобилей.

Вот в Хабаровске ночью к стоящей легковушке подходит стая бездомных собак. А утром Петр опоздает на работу, его машину в сервис придется везти на эвакуаторе.

«Они трепали ее. Все подкрылки разодраны. Они даже противотуманные фары вытащили, я их и не нашел», — рассказывает пострадавший Петр Зятиков.

Петр выиграет суд у мэрии, только сумма компенсации больше полумиллиона рублей. И в Хабаровске, и в Тамбове местные власти пытались опротестовывать решения судов, но безрезультатно.

«Существует закон об обращении с животными, и в нем написано, что вообще, так скажем, все средства, которые выделяются на обращение с безнадзорными животными, они направлены на предотвращение причинения вреда здоровью граждан, а также имуществу», — говорит юрист Андрей Лытышев.

Как правило, для отлова и чипирования бездомных собак чиновники на местах заключают многомиллионные контракты с частными организациями. В случае нападения на человека перекладывают ответственность на предпринимателей и забывают, что контроль за качеством исполнения таких подрядов — это обязанность муниципалитета.

За 2024 год, сообщает Роспотребнадзор, зафиксировано более 237 тысяч укусов собак.

Как правило, на каждой стоянке есть вот такие хвостатые охранники. Их подкармливают сторожа и местные жители, но когда случается конфликт — крайнего не найти.

В этом тамбовском дворе соседи живут как кошка с собакой. Все из-за бродячей своры.

— Если собака моего ребенка укусит, вы ответственность возьмете?

— Причем здесь я?

— Ну а кто?

— А если они не укусят, а вы против них?

Действительно, пока не укусили, но на сына Александра собаки нападали уже девять раз.

«Нам все говорят, все комитеты говорят: „Ну она же не покусала, она же не загрызла, ребенок же живой“. То есть нужно ждать случая, когда загрызут ребенка? Наших детей ставят ниже, чем собак бездомных», — рассказывает Александр.

Гуманного отношения к бездомным животным долгие годы добивались зоозащитники по всей стране. В результате отстрел собак запрещен, а на повальную стерилизацию, чипирование и приюты просто не хватает ресурсов. Но новые судебные решения заставят чиновников платить или за эту работу, или за бездействие.