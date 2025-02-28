Без подводных камней: Центробанк не даст «прикручивать схемы» к льготной ипотеке

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/КОНСТАНТИН КОКОШКИН; 5-tv.ru

До сих пор некоторые застройщики и банки предлагают покупателям внешне выгодные, но непрозрачные решения, которые приводят к росту цен на жилье и платежей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина пригрозила российским банкам жесткими мерами, если они продолжат навязывать дополнительные услуги при выдаче автокредитов. Досталось финансистам и за непрозрачные ипотечные схемы. Насколько серьезно регулятор взялся за кредитные организации и как это скажется на обычных гражданах, объяснит корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Яркие пятна среди темных костюмов — как выражение осторожного финансового оптимизма. Эльвира Набиуллина была более сдержана в одежде и прогнозах. Сразу объявила: чтобы инфляция снизилась до цели в 4%, еще два года основной финансовый показатель будет измеряться двузначными числами. Основной посыл: банкам на этом фоне придется затянуть пояса.

Для банков и регулятора такая встреча — возможность сверить часы по всем основным вопросам: от ключевой ставки и политики противодействия санкциям до развития цифрового рубля и работы на рынке драгоценных металлов.

Один из главных пунктов — ипотека. В 2025 году ее объем увеличится всего на 5%, что меньше прошлых лет. На этом фоне многие застройщики, как и банки, предлагают покупателям внешне выгодные, но непрозрачные решения. Регулятор в мелкий шрифт вчитался.

«До сих пор на рынке есть схемы в ипотеке, которые приводят к завышению цен на жилье и к существенному росту платежей после льготного периода. Мы хотим, чтобы к льготной ипотеке нельзя было прикручивать схемы, которые только дискредитируют саму идею господдержки», — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

В ответ Банк России разрабатывает критерии «стандартной ипотеки» — без подводных камней, с фиксированной ставкой и понятным графиком платежей. Нечто подобное ждет и авторынок. С навязыванием дорогих и бесполезных услуг при выдаче кредитов на машину обещают бороться.

«Девять банков подписались под специальным меморандумом, но картина в автосалонах от этого принципиально не поменялась. Пользуясь нашей встречей, хочу предложить лидерам рынка в разумные сроки присоединиться к этому меморандуму, навести у себя порядок, иначе мы перейдем к более жестким подходам через регулирование», — предупредила председатель Банка России.

Набиуллина приводит цифры: доля безналичных платежей в России уже превысила 85%. Впрочем, смена технологического уклада не обходится без препятствий. Внедрение цифрового рубля, к примеру, пришлось отложить с 1 июля 2025 года на неопределенный срок. Другой вызов нашего времени — телефонное и кибермошенничество.

«Мы планируем закон „О второй руке“, когда человек, который не всегда уверен в своих финансовых решениях, может пригласить доверенное лицо, которое будет подтверждать ту или иную операцию», — рассказал заместитель председателя Совета Федерации РФ Николай Журавлев.

Вице-спикера Совета Федерации, кстати, и самого пытались обмануть, представившись его же именем. Но это, скорее, исключение, обычно мошенники действуют тоньше. Для тех же граждан, кто в себе не уверен, уже с 1 марта заработает новый механизм самозапрета любых потребительских кредитов.