«Большая потеря»: Анатолий Карпов отреагировал на новость о смерти Бориса Спасского

Фото, видео: © РИА Новости/Дмитрий Донской; ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Для гроссмейстера эта новость оказалась неожиданной.

Почетный президент Федерации шахмат России Анатолий Карпов выразил соболезнования в связи со смертью 10-го чемпиона мира по шахматам Бориса Спасского.

«Как жалко... Это большая потеря, и не только для шахматного», — сказал он в разговоре с 5-tv.ru.

Карпов неоднократно встречался со Спасским, поэтому для него новость стала неожиданной. Шахматист отметил, что его коллега отличался положительными качествами.

«Борис Васильевич был замечательным человеком», — подытожил Карпов.

До этого сообщалось, что десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни.

В большом спорте Спасский дебютировал в 1955 году, когда победил в чемпионате мира в юношеской категории и прошел отбор в турнир претендентов. В начале карьеры он был узнаваем благодаря атакующему типу игры, однако в дальнейшем освоил все техники ведения шахматного поединка.

Гроссмейстер добился звания чемпиона мира в 1969 году. Во Францию он эмигрировал в 1976, а в 2012 году решил вернуться в Россию, где выступал за честь российской сборной.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер чемпион мира по шахматам Борис Спасский.