Умер чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Фото: Григорьев Максим/ТАСС

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Ему было 88 лет.

Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский ушел из жизни на 89-м году жизни. Об этом сообщили в Федерации шахмат России.

«Ушла большая личность, на его партиях и творчестве учились и учатся поколения шахматистов. Большая утрата для страны. Соболезнования родным и близким. Вечная память», — говорится в заявлении.

Борис Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде. Уже в юношеские годы он регулярно выступал за местную сборную на первенствах страны. В большом спорте Спасский дебютировал в 1955 году, когда одержал победу в чемпионате мира среди юношей и прошел отбор в турнир претендентов. В начале карьеры его узнавали по атакующему типу игры, но затем он мастерски овладел всеми техниками ведения шахматного поединка.

В 1969 году гроссмейстер стал чемпионом мира. В 1976 году он эмигрировал во Францию, но в 2012 году вернулся в Россию. После чего с 2013 года выступал за честь российской сборной.

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