Коварные двойники: названы главные признаки поддельных продуктов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Россияне, не обращающие внимание на внешний вид товара, рискуют купить контрафакт.

Упаковка — главный источник информации о продовольственном товаре. Об этом рассказал директор фонда охраны качества продуктов питания и упаковки Григорий Балагуров в беседе с Lenta.ru.

Чтобы избежать разочарования в качестве покупки, покупателю, прежде всего, следует оценить целостность упаковки. Любые повреждения указывают, что товар лучше не брать с полки. Помимо этого, об опасности кричит размытый или непривычного начертания текст, а также следы чернил от этикеток на руках.

«Оцените на ощупь материал упаковки. Если она слишком тонкая или легко мнется, то, скорее всего, это поддельный товар. Крайне типичной является ситуация, когда у оригинального товара матовая упаковка, а у подделки — лощеная глянцевая. Также обследуйте швы и склейки упаковки — края должны быть ровными, нигде не должно быть следов клея», — порекомендовал Балагуров.

Специалист предупреждает, что авторы реплик любят заменять переливающиеся голограммы на обычные блестящие наклейки, а у акцизной марки печатать золотую полосу так, чтобы она не выдергивалась.

Наконец, стоит сохранять, по мнению эксперта, бдительность и в отношении штрихкодов, которые должны соотносится с кодом страны-изготовителя.

«Серийный номер может быть проверен через официальные сайты производителей», — наставил Балагуров.

Чтобы меньше сомневаться, директор посоветовал приобретать товары, упакованные в полимер или стекло. Дизайн таких упаковок подделать сложнее всего.

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