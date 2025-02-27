Матвиенко поблагодарила Турцию за инициативы по Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ; 5-tv.ru

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Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выдвигает идеи, которые полезны для разрешения ситуации

Россия высоко ценит предложения Турции в вопросах завершения кризиса на Украине. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко по итогам своей встречи с лидером страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турция предпринимала и предпринимает усилия. И, более того, было несколько полезных инициатив. Мы всегда внимательны к тем инициативам, которые появляются и которые могут помочь скорейшему разрешению этого кризиса. И российская сторона согласилась с этими предложениями», — рассказала политик.

Председатель Совфеда также указала на причину, по которой предложения еще не были реализованы. По ее словам, Киев отказывался принимать участие в переговорах. В свою очередь, турецком лидеру оставалось только извиняться за подобный исход событий.

«Они очень много сделали и старались. Хотя мы обсудили и другую сторону, которая для нас естественно не остается незамеченной», — подвела итоги встречи с турецким лидером Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по мнению Валентины Матвиенко, Россия и США вернутся к цивилизованному диалогу.