Музыкант Леонид Мацуев ушел из жизни

Фото: Telegram/Denis Matsuev/matsuevdenis

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Ему было 77 лет.

Отец пианиста-виртуоза Дениса Мацуева музыкант Леонид Мацуев умер на 78-м году жизни. Информацию подтвердил сын усопшего — пианист-виртуоз Денис Мацуев.

«Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы, Леонида Викторовича Мацуева, человека, который значил для меня абсолютно все…» — сообщил о трагедии на своей странице во «ВКонтакте» музыкант.

Народный артист России также добавил, что отец, который был самым дорогим для него человеком, останется с ним навсегда.

Леонид Мацуев долгое время преподавал в Театральном училище в Иркутске, вел около восьми разных курсов. Он также служил в академическом драматическом театре имени Н. П. Охлопкова.

Переехав в столицу, чтобы развивать карьеру сына, Мацуев-старший устроился в Дворец пионеров концертмейстером, а после путешествовал по всей стране вместе с Денисом, стараясь не пропускать его концерты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер защищавший Кеннеди агент Секретной службы США Клинт Хилл. Ему было 93 года.