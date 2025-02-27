Кошачьи герои: москвичи поздравят всех усатых-полосатых

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В России 1 марта организуют мероприятия в честь Дня кошек.

Масштабная программа в первый день весны по случаю Дня кошек анонсирована в столице. Об этом сообщил официальный портал мэра Москвы mos.ru.

Среди запланированных событий — специальные лекции, которые, в том числе, расскажут о том, как заботиться о любимце и радовать его каждый день.

Кроме того, в Государственном биологическом музее имени К. А. Тимирязева расскажут историю происхождения семейства кошачьих.

Также в этот день жители столицы и сами смогут стать исследователями. Им предлагают выяснить: жили ли саблезубые тигры на самом деле, почему кошка «сверкает глазами», за какой кошкой не угнаться и могут ли кошки приземляться не на лапы. Ответы на все эти вопросы станут известны тем, кто решит интеллектуальные задания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что москвичей научат печь блины на масленичном фестивале в выходные. Мастер-классы проведут 1 и 2 марта на различных площадках. Посетителям расскажут секреты приготовления мясной начинки из говядины с карамелизированным луком и как сделать идеальное тесто для тонких блинов.