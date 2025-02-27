Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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ЕС вмешивается во внутренние дела страны, пытаясь любой ценой удержать ее в сфере своего влияния.

Европейский союз боится «потерять» Грузию и намерен любой ценой сохранить закавказскую республику в орбите своего влияния для возможного противостояния с Россией.

Как сообщила наша Служба внешней разведки (СВР), Еврокомиссия вместо заигрываний с грузинской молодежью переходит к подрывной деятельности в республике. На медийные проекты, нацеленные на массовое «промывание мозгов» студентов, Брюссель готов выдавать по 50 тысяч евро.

Также деньги выделяются на подкуп участников уличных протестов — по образцу киевского евромайдана. Грузинам за участие в шествиях планируют платить по 120 евро в сутки.

Эмиссары ЕС предпримут новую попытку объединить оппозицию против правящей партии «Грузинская мечта». Если же правительство Грузии перекроет канал финансирования через представительство ЕС в Тбилиси, раскачивать ситуацию в республике европейцы планируют через дипломатические структуры в соседней Армении.