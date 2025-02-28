Идите на риск: китайский гороскоп на неделю с 3 по 9 марта

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 3 по 9 марта 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Неделя обещает быть спокойной — если только учесть ее особенности, «ямки и колдобины». Старайтесь проявить дипломатичность во вторник и субботу. Осторожнее на дорогах и в путешествиях во вторник. Звезд болезней в этот период нет. Эта неделя хороша для подбивания хвостов, завершения проектов. На этом лучше всего и сосредоточиться.

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Понедельник, 3 марта 2025 года

День Золотой козы



5-tv.ru

Негативная звезда Небесный вор, к которой прилепились Красный феникс и Абордажный крюк, не даст развернуться в этот день. Он подойдет для деловых, романтических и личных встреч, хорош для обучения, незначительных ремонтных работ, подписания документов и просьб о повышении по службе.

Структура Белый тигр наказан приоткрывает окно возможностей для тех, кто не дорожит отношениями с людьми. В такой день может прийти удвоенная прибыль, решение проблемы, но ценой за это будет утрата доверия, разрыв какой-то связи.

Да и в целом в этот день могут быть неожиданные повороты событий, внезапные решения, лихие виражи сюжетных линий. Будьте готовы принимать решения на ходу. Ну а если вас угораздило где-то допустить ошибку, в которой нужно признаться, этот день идеален — вы будете прощены без ущерба для себя.

Совет книги перемен: уходите от конфликта. Не поддавайтесь гневу или страсти. Ищите покровителей. Не время начинать новые проекты.

Вторник, 4 марта 2025 года

День Водной обезьяны



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Складывается в полное наказание неблагодарности или Огненное наказание. Возможны транспортные происшествия, резкие повороты в отношениях — конфликты, скандалы, разногласия, также обострение воспалений, если говорить о здоровье, а также недоразумения в пути.

То есть под угрозой межличностные отношения, перемещения и здоровье. Внимательнее всего следует быть тем, у кого в карте есть хотя бы две из зверушек — обезьяна, змея и тигр. Остальным можно просто быть начеку, поскольку в вашем окружении могут быть люди, подверженные действию этого плохого сочетания звезд.

Совет книги перемен: развивайте в себе способности лидера. Слушайте наставников. Идите на риск и преодолевайте препятствия, служите. Люди это оценят.

Среда, 5 марта 2025 года

День Водного петуха

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Вредоносные Малый красный охват и Небесный вор делают этот день неблагоприятным для свадьбы и ремонта в доме. К тому же общие энергии дня непредсказуемые и резкие. Лучше всего заниматься обычными делами. Поддержки энергий не ждем.

Совет книги перемен: достигайте цели через приспособляемость и мягкое, незаметное проникновение. Не берите инициативу на себя. Медленное, но неуклонное продвижение приведет к успеху.

Четверг, 6 марта 2025 года

День Деревянной собаки

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Не стоит в такой день начинать ремонт, делать предложение или заключать брак. Конечно, он обладает неплохой энергией для общения — делового, личного и романтичного. День хорош для свиданий и знакомств.

Но серьезных шагов этот день не поддержит. Структура дня обещает счастливое завершение начатого сегодня, но звезды не поддерживают больших начинаний.

Совет книги перемен: не предпринимайте активных действий. Отступление и соединение с другими людьми принесут пользу. Сейчас, возможно, вам угрожает опасность.

Пятница, 7 марта 2025 года

День Деревянной свиньи



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Собирает позитивные звезды: Небесное счастье, Небесный император, Земной император, Желтая сеть, Красный сандал, Нефритовый зал. К тому же офицер дня — Успех. Словом, есть где разгуляться.

Однако из-за того, что он противоречит энергиям года, все его великолепие можно использовать только для домашних дел. Поскольку разрушитель года не позволяет создать ничего долгоиграющего, долгосрочного.

Поэтому ограничиваемся домашними делами, встречами с близкими, рядовыми переговорами, активным отдыхом и тому подобным.

Совет книги перемен: вы медленно и уверенно поднимаетесь вместе с восходом солнца. Это время для наступления. Вы получите благословение свыше.

Суббота, 8 марта 2025 года

День Огненной крысы



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День хорош для начала обучения, подписания документов, сбора долгов, попыток вырасти в должности. Обретает горячо любимую китайцами структуру Птица стремится в пещеру, которая дает легкое течение дел, поток творческой энергии, успех в написании и планировании.

Отлично подойдет для представителей творческих профессий, которые работают над проектами, и им нужно вдохновение для работы. Идеи и решения задач будут приходить легко.

Тем более, что для взаимодействия с людьми день не очень подходит из-за Нецивилизованного наказания, которое дает размолвки и непонимание между людьми противоположного пола.

Старайтесь быть предельно доходчивыми, избегайте двойных смыслов во фразах, а шовинистские шуточки лучше приберегите для более гармоничных дней — есть риск рассориться.

Совет книги перемен: уделяйте больше внимания источнику своего пропитания. Следите за своей речью. Мудрый человек взращивает добродетель и распространяет ее на других.

Воскресенье, 9 марта 2025 года

День Огненного быка



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Получает негативную энергию в Центральном дворце, поэтому дает риски юридических проблем, физических травм или вмешательства в ваши дела так называемых маленьких людей или завистников.

Структура дня Процветающая формация немного сглаживает его негативные эффекты и дает надежду на успешные экзамены, повышение по службе, но если действовать четко и по правилам.

Совет книги перемен: подчинитесь неизбежному ходу вещей. Идите по пути наименьшего сопротивления. Избавьтесь от жестких взглядов, чтобы старые привычки могли исчезнуть и дать дорогу чему-то новому.

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