Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Инфлюенсер мечтает растить детей, однако ей может грозить шесть лет лишения свободы.

Блогер Елена Блиновская раскаялась и попросила пересмотра наказания ради детей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Савеловского районного суда.

«Раскаиваясь, я хотела бы сказать, наверное, только одно. Инкриминируемые мне статьи подразумевают и иные виды наказания, помимо лишения свободы. И учитывая то, что наказание повлияет не только на мою семью, моих детей, старшего сына, который заканчивает девятый класс… Я прошу даже в случае самого сурового наказания не исключать возможность применения 182 статьи УК РФ. Потому что в первую очередь моя главная обязанность — заниматься детьми», — заявила Блиновская.

В ходе судебного разбирательства прокурор выразил серьезное сопротивление смягчению наказания для Блиновской. Он подчеркнул, что, несмотря на наличие детей и прочие обстоятельства, поведение инфлюенсера остается неприемлемым.

Защита Блиновской, представленная адвокатом Булатом Солтахановым, выступила с просьбой исключить статью 174.1 Уголовного кодекса РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») из обвинительного акта, а также не осуществлять конфискацию ее имущества. Его аргументация основывается на том, что подобные меры были бы чрезмерными. Адвокат охарактеризовал семью Блиновских как «обычную русскую семью с другим уровнем дохода», а также обвинил журналистов в создании общественного резонанса вокруг сложившейся ситуации.



Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Елена Блиновская оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями в неуплате налогов, легализации незаконно полученных средств и неправомерном обороте платежей. Прокурор, рассматривая дело, инициировал требования о лишении свободы для обвиняемой сроком на шесть лет, а также призвал наложить на нее штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках судебного разбирательства предлагается запретить Блиновской заниматься коммерческой деятельностью на протяжении пяти лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд арестовал генерал-майора Росгвардии Рябых по делу о взятке.