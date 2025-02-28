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Таролог Карина Борисова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 3 по 9 марта.

Основная энергия недели (Карты Таро — Рыцарь Кубков, Четверка Мечей)

5-tv.ru

Какие-то дела чуть замедлятся, а какие-то заиграют новыми красками. На этой неделе основная энергия представлена в виде Рыцаря Кубков. Это значит, что мы будем вдохновляться, вдохновлять, видеть новые возможности.

Рыцарь Кубков — это легкая энергия, это флер романтики, новые знакомства. Это наше состояние воодушевления, открытость миру. На этой неделе будет много общения и встреч.

Четверка Мечей говорит о накопленной усталости. Нужно расставить новые смысловые акценты, позволить себе совершить новые действия и, наконец, выйти из состояния «комы».

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Умеренность)

5-tv.ru

Тише едешь — дальше будешь. Карта говорит, что во всем нужно знать меру. Необходимо внимательно просчитывать каждое действие. Это влияет на то, что мы впоследствии получим.

Не стоит вкладывать деньги в новые проекты. Важно уравновесить все сферы жизни. Шампанское пьет не всегда тот, кто рискует, но тот, кто умеет ждать. Для всего в жизни наступает подходящий момент.

Важно привести к балансу все сферы — работа, отдых... Никаких импульсивных решений, умеренные траты. Режим правильной экономии. Продолжайте совершать обычные действия, которые привыкли делать. Потому что в итоге именно они приведут к тому, что у нас начнут сдвигаться дела с мертвой точки.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Маг)

5-tv.ru

В нас кипит энергия, появилась бодрость, которую захочется куда-то выплеснуть. Делайте это корректно. Маг грешит тем, что он не всегда соблюдает правила игры. Он очень часто может забывать о них и выходить из себя.

Здесь чувство такта и самообладания должны быть на первом месте. Захочется какого-то драйва, новых действий, интересных знакомств. Будьте аккуратны. Мы часто загораемся очень быстро и так же быстро перегораем. Человек, который может встретиться вам в этот период, будет очень властный, он любит держать все под контролем.

Этот человек может проявлять максимум внимания. Будет казаться, что вы знаете его всю жизнь. Но с этим нужно быть аккуратным, потому что Магу очень важно распространить свое влияние. Как только он поймет, что здесь территория уже его, это может ослабить его интерес. А если у вас есть желание проявить инициативу в отношениях, то дерзайте.

Совет на неделю (Карты Таро — Двойка Кубков)

5-tv.ru

Двойка Кубков — это гармоничное сотрудничество, партнерство, взаимодействие. Также это умение вести коммуникации, достигать компромисса. Важно общаться и выстраивать работу с теми, с кем мы разделяем ценности.

Просто переступить через себя для того, чтобы что-то получить, не получится. Потому что Двойка Кубков всегда предполагает состояние легкости и радости от взаимодействия.

Можно ходить на свидания, встречаться с друзьями, собираться в очень камерной, уютной обстановке. Главное, чтобы это все было вам по душе.

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