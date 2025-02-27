Знаменательная дата: кто отмечает праздник 27 февраля

Фото: www.globallookpress.com/Lydie Gigerichova

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Этот день решили сделать особенным еще в Древней Руси.

Зима всегда насыщена праздниками, но 27 февраля претендует на звание рекордсмена по количеству знаменательных поводов. О том, кому точно нельзя проигнорировать эту дату, рассказало информационное агентство URA.RU.

День памяти равноапостольного Кирилла

Один из завершающих дней зачастую самого холодного месяца решили сделать особенным еще в Древней Руси.

Уже несколько веков для православных это День памяти святого равноапостольного Кирилла, создавшего глаголицу — славянскую азбуку — в соавторстве с Мефодием. Они вместе с братом популяризовали славянский язык среди моравов и хазар.

Нареченный в последние дни после принятия схимы Константином, Кирилл завещал брату нести просвещение дальше, за что его не перестают благодарить и сегодня.

Однако люди придумали Кириллу другое имя — Весноуказчик.

«На Кирилла весна с летом борются», — стали говорить в народе.

С давних времен 27 февраля принято первым делом выглянуть в окно. Если светит солнце, то близятся заморозки, а вот метель — хороший сигнал: недолго до жаркого лета.

Однако в народе издавна считали, что прогнозы решают не все, а на будущее можно повлиять. Самые предприимчивые мужчины в День Весноуказчика топтали снег, чтобы он насыщал землю влагой. Самыми счастливыми же были все-таки повитухи. Их 27 числа ждали «бабьи взбрыксы» — щедрые дары от тех, чьи роды они приняли.

День Сил специальных операций в России

Спустя годы день Кирилла стал еще более праздничным. В 2015 году президент постановил отмечать 27 февраля День Сил специальных операций. С издания того указа военнослужащие из ССО, стоящие на страже порядка внутри страны и за ее пределами, получали свой момент славы в профессиональный праздник.

Россияне же в этот день вспоминают, что бойцы ССО регулярно принимают участие в опасных контртеррористических операциях, обеспечивают безопасность на международных мероприятиях и освобождают заложников.

Международный день полярного медведя

Поздравить с профессиональным праздником можно и полярного медведя. Возложенная на него организациями по защите природы миссия — поставить людей перед фактом: популяция самых больших наземных хищников Арктики из-за глобально потепления и браконьерских действий может исчезнуть.

Но не все так плохо. В 2022 году появилась Стратегия минприроды по сохранению животного.

Международный день оптимиста

Наконец, 27 февраля — неофициально Международный день оптимиста.

Согласно мнению ученых, оптимизм — дар с рождения. Цель человека — не потерять его, ведь оптимисты меньше болеют и скорее достигают желаемого. У экспертов есть советы, как это сделать. В День оптимиста — улыбнуться, сделать кому-нибудь подарок и провести время за любимыми занятиями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как злоумышленники впервые использовали Масленицу для мошенничества.