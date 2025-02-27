Боец армии России спас пленного боевика ВСУ на ореховском направлении
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru
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Российский военный накрыл своим телом украинца во время налета вражеского дрона.
Появились кадры с ореховского направления спецоперации. На видео, как утверждают сослуживцы героя, наш боец, рискуя собственной жизнью, спас боевика ВСУ.
Сдавшегося националиста конвоировали в сторону наших позиций. Внезапно в небе появился, предположительно, вражеский дрон, и он летел прямо на группу.
Времени на раздумья не было, пленного прикрыли собой. Но удивительно, что боеприпас не сдетонировал — никто не пострадал. А боевик был немало удивлен тому, что свои его хотели убить, а чужие спасли от гибели.