Шоу-бизнес 2 005
Загробная жизнь: звезды на красной дорожке «Дорогая, я больше не перезвоню»
Что бы вы выбрали: загробный мир со всеми «плюшками», которых не хватает в жизни или, наоборот — реальность со всеми трудностями и проблемами?
Сюжет фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» — яркий пример того, каким манящим может быть неизведанное нами место. Идеализировать жизнь после смерти или вернуться в суровую реальность — вот с каким тяжелым выбором сталкивается главный герой Даня, которого сыграл Никита Ефремов. Какой путь выберет персонаж — увидим на экранах 6 марта, а вот что нового в российском шоу-бизнесе поведаем прямо сейчас!
Как Никита Ефремов справляется с психологическими проблемами, что происходит в личной жизни у Агаты Муцениеце, почему Роберт Юсупов отказывается от кинопроектов и какой была реакция у Милы Ершовой после прочтения сценария. Подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
«Без пяти минут» крепкие отношения Агаты Муцениеце и Петра Дранги, кажется, стремительно развиваются. На самом деле, это было несложно понять по тому, как актриса ни на секунду не оставляла своего нового избранника. Любовь или зависимость — мы и сами не поняли.
1/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Однако, настоящей неожиданностью для нас стало присутствие Светланы Бондарчук со своим супругом Сергеем Харченко. Мы так и не поняли — книга Достоевского дополнение к образу или призыв к прочтению русской литературы?
2/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А вот Дмитрий Чеботарев не стал зацикливаться на образе и пришел, в чем душа захотела. Что тут говорить — женской половине журналистов было и повседневного лука достаточно.
3/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Роберт Юсупов оказался самым пунктуальным из коллег. Актер признался, что этот проект по-особенному важен для него из-за сценария. Артист отметил, что хороших предложений сейчас мало.
4/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
А вот и виновник торжества — Никита Ефремов со своей избранницей Ольгой Шурыгиной. Пара вела себя откровенно, ну и пусть — любовь же! Артист признался, что уже четвертый год ходит к психологу.
5/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Андрей Гришин решил приоткрыть завесу своей личной жизни. Актер не раз признавался, что не считает нужным говорить о своей супруге — Ольге.
6/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Очаровательная Мила Ершова, на которую нельзя было налюбоваться. Актриса поделилась, что сначала скептически отнеслась к сценарию, так как загробный мир — это что-то новое, однако позже пустилась в эту авантюру с головой. Как оказалось, совсем не пожалела!
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Русская Мерилин Монро — Таша Белая призналась, что раньше часто сталкивалась с синдромом отложенной жизни, однако, со временем — переборола его.
8/8 ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов