Загробная жизнь: звезды на красной дорожке «Дорогая, я больше не перезвоню»

Что бы вы выбрали: загробный мир со всеми «плюшками», которых не хватает в жизни или, наоборот — реальность со всеми трудностями и проблемами?

Сюжет фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» — яркий пример того, каким манящим может быть неизведанное нами место. Идеализировать жизнь после смерти или вернуться в суровую реальность — вот с каким тяжелым выбором сталкивается главный герой Даня, которого сыграл Никита Ефремов. Какой путь выберет персонаж — увидим на экранах 6 марта, а вот что нового в российском шоу-бизнесе поведаем прямо сейчас!

Как Никита Ефремов справляется с психологическими проблемами, что происходит в личной жизни у Агаты Муцениеце, почему Роберт Юсупов отказывается от кинопроектов и какой была реакция у Милы Ершовой после прочтения сценария. Подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.