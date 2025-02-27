Умер двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен

Фото: www.globallookpress.com/Laura Luongo/PIP-Landmark via ww

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Известный американский актер скончался в возрасте 95 лет. Вместе с ним, по сообщениям СМИ, была найдена мертвой его супруга Бетси Аракава.

Двукратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен скончался в возрасте 95 лет в своем доме в Санта Фе, штате Нью-Мексико. Об этом сообщило местное издание Santa Fe New Mexican.

Известно, что вместе с телом американского актера была найдена мертвой его супруга Бетси Аракава. С ними в доме также обнаружили тело собаки. Полиция штата пока не нашла признаков насильственной смерти знаменитости.

Джим Хэкмен был одним из самых известных американских актеров XX века. Первую премию «Оскар» он получил за лучшую мужскую роль в фильме «Французский связной» в возрасте 42 лет. Вторую награду он заработал за второстепенную роль в вестерне Клинта Иствуда «Непрощенный» уже в 63 года.

Актер известен на весь мир благодаря фильмам «Мост слишком далеко», «Миссисипи в огне», «В тылу врага», «Семейка Тененбаум» и «Багровый прилив». От первой жены Фэй Малтис у Джина Хэкмена родились трое детей — Кристофер Аллен, Элизабет Джин и Лесли Энн. Супруги развелись в 1986 году. А с 1991-го он был женат на Бетси Аракава, детей в браке у них не было.

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