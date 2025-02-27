В Стамбуле начались переговоры по работе посольств между Россией и США

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Встреча проходит в закрытом формате, не разглашается даже состав делегаций.

В Стамбуле стартовали переговоры между представителями России и США, посвященные проблемам работы посольств. Об этом стало известно 27 февраля из сообщения корреспондента «РИА Новости».

Встреча проходит в закрытом для прессы формате в резиденции американского генерального консула, которая находится в районе Арнавуткей на берегу пролива Босфор. Начало переговоров было запланировано на 10:00 по московскому времени, состав делегаций не разглашается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что по результатам встречи станет ясно, насколько стороны смогут оперативно и эффективно решать актуальные вопросы.

В понедельник, 24 февраля, Лавров сообщил о двух предварительных технических контактах между Россией и США, которые состоялись после переговоров с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новом этапе переговоров между Россией и США.