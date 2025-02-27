Нападал на лошадей и загрыз семь собак: в Приморье поймали амурского тигра
В Приморье поймали амурского тигра, который загрыз 7 собак
Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Хищник держал в страхе жителей сразу нескольких районов.
В Приморье поймали тигра, который держал в страхе жителей сразу нескольких районов.
Крупный самец долгое время нападал на лошадей одной из ферм.
За последние недели в окрестностях, предположительно, именно этот зверь загрыз семь собак. А минувшей ночью не менее двух собак пострадали уже от другого амурского тигра.