Нападал на лошадей и загрыз семь собак: в Приморье поймали амурского тигра

В Приморье поймали амурского тигра, который загрыз 7 собак

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Хищник держал в страхе жителей сразу нескольких районов.

В Приморье поймали тигра, который держал в страхе жителей сразу нескольких районов.

Крупный самец долгое время нападал на лошадей одной из ферм.

За последние недели в окрестностях, предположительно, именно этот зверь загрыз семь собак. А минувшей ночью не менее двух собак пострадали уже от другого амурского тигра.