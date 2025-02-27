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Вашингтон настоял на исключении пункта о безопасности Незалежной из сделки по полезным ископаемым.

Соединенные Штаты Америки отказываются предоставлять Украине гарантии безопасности. Соответствующее заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Как стало известно журналистам газеты New York Times, Вашингтон настойчиво пытался убрать этот пункт из сделки с Киевом по полезным ископаемым. Несмотря на то, что это было ключевое требование украинских властей. Вместо этого американская сторона в договоре использовала расплывчатую формулировку.

Белый дом ограничился якобы поддержкой усилий Киева по получению гарантий безопасности. А их, по мнению Трампа, должна предоставить Европа.