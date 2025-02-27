Холодно не будет: в России ужесточатся требования к теплоснабжению

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Нововведения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

С 1 марта 2025 года правительство России ужесточит требования к теплоснабжению. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов.

С началом весны у государства появится возможность устанавливать критерии надежности теплоснабжения. Кроме того, уточнять полномочия муниципалитетов в обеспечении готовности к отопительному сезону и оценивать теплоснабжающие организации.

Государством также будут уточняться правила обеспечения готовности к отопительному периоду. В случае необходимости правительство может изменить порядок их оценивания перед наступлением холодного времени года.

Со всеми нововведениями можно будет ознакомиться на портале правовой информации. Правила будут там опубликованы сразу после их введения. По словам Колунова, все это способствует повышению качества услуг ЖКХ.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России стартовал пилотный проект по переходу на цифровые квитанции ЖКХ. Это необходимо, чтобы избежать дублирования платежных документов. Однако обязательным переход квитанций в электронный формат не будет. У граждан есть возможность выбрать удобную для них форму.