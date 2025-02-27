«Пришло время»: Гуф решил завершить музыкальную карьеру и начать новую жизнь
Рэпер Гуф завершает музыкальную карьеру после лечения в рехабе
Фото: © РИА Новости/Антон Волков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Гастроли исполнителя стартуют летом.
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что его следующий тур станет прощальным, поскольку он решил завершить карьеру после рехаба. В блоге он поделился с подписчиками, что гастроли начнутся 7 июня.
Осенью прошлого за применение физической силы к сотруднику правоохранительных органов. После этого инцидента артист был в рехабе в Наро-Фоминске Московской области.
Артист собирается начать новую жизнь, поэтому решил уйти из музыкальной сферы.
«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», — написал он в соцсети.
Поклонники исполнителя приняли новость с грустью.
«Какой прощальный тур? Мы только успели тебя полюбить, твои песни»;
«Мне еще никто так не разбивал сердце», — высказались фолловеры под постом.
У рэпера весьма насыщенная личная жизнь. В браке исполнителя с блогером Айзой-Лилуной Ай на свет появился сын Сэм, в 2022-м следующая жена Юлия Королева родила ему дочь Тину.
По данным из открытых источников, у исполнителя есть еще один сын, который старше Сэма. Однако каких-либо других подтверждений этому нет, да и сам Долматов не говорил о наличии третьего наследника.
Ранее, писал 5-tv.ru, Гуфу не нравится слава скандалиста.