Комедия в форме притчи: фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» выйдет в прокат 6 марта

Фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» выйдет на большие экраны 6 марта

Фото, видео: Кадр из х/ф «Дорогая, я больше не перезвоню ». реж.: Александр Фомин, 2025г.; 5-tv.ru

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Это история о молодом человеке, которому предстоит совершить путешествие в потусторонний мир.

Всего неделя остается до первой весенней кинопремьеры: 6 марта на большие экраны выйдет новая российская комедия «Дорогая, я больше не перезвоню». Картина, созданная при участии Национальной Медиа Группы (НМГ), расскажет историю молодого столичного рекламщика Дани. Он совершит путешествие в потусторонний мир.

Несмотря на, казалось бы, легкий жанр, фильм затрагивает серьезные темы. Кто сыграл главные роли — расскажет наш кинокритик Николай Никулин. Он побывал на премьерном показе.

В воздухе — атмосфера праздника. На красной ковровой дорожке — звездные артисты в изысканных вечерних нарядах. Это премьера фильма «Дорогая, я больше не перезвоню». Черный цвет доминировал в одежде. И лишь режиссер Александр Фомин пришел в зеленой куртке — такой же, какой носит герой Никиты Ефремова.

«Я фанат Никиты. Я в его фан-клубе. Сценарий был сначала, потом уже мы нашли Никиту. Это моя обычная одежда. Я всегда так хожу», — говорит режиссер Александр Фомин.

По словам режиссера, фильм во многом основан на его личных переживаниях. Главный герой Даня также боится летать на самолетах, вечно занят съемками видеороликов. Поэтому главный вопрос фильма — а когда же можно найти время на себя, на то, чтобы побороть свои страхи — решается изящным сюжетным ходом: Даня просто переутомляется на работе, а затем впадает в кому.

И это становится началом его ментального путешествия по потустороннему миру. Ему выдадут справку о совершенных грехах, направят в зону ожидания, похожую на ненавистные героем аэропорты, а дальше на самолет — либо в рай, либо в ад. Вот в такое он попал чистилище, точнее зону ожидания.

«Герой попадает в ту ситуацию, когда у него внутренний конфликт с собой, и за счет обострения ситуации, его прямого столкновения с тем, что… чувак, как бы тебя сейчас не будет, возникает возможность собственной перепрошивки, отношения к себе, к жизни и вообще к простоте», — говорит актер Никита Ефремов.

Это кино в каком-то смысле о герое нашего времени. Персонаж Никиты Ефремова забыл, что можно получать удовольствие от каждого прожитого дня. И фильм — это напоминание, что не обязательно доводить себя до нервного расстройства, чтобы, наконец, начать созерцать приятные мелочи жизни.

«Мы все откладываем. Деньги на отпуск. Самое красивое платье мы наденем потом. Не делайте так», — говорит актриса Агата Муцениеце.

Агата Муцениеце сыграла спутницу жизни Дани. В их отношениях давно пропала искренность. Очевидно, нужно многое пересмотреть. Иначе взглянуть на жизнь помогают герою новые знакомые из бара аэропорта, в честь которого и назван фильм. Особенно бармен, подбадривающий Даню красивыми мотивирующими фразами.

«Мы придумали, что он должен сыпать пацанскими цитатами. Но ввиду того, что они расхожие, их можно прочитать „у Стэтхема“, все про них знают, я решил попросить искусственный интеллект сгенерировать мне пацанские цитаты», — говорит актер Дмитрий Чеботарев.

Отца главного героя сыграл Ян Цапник. А мать — Евгения Добровольская, для которой эта роль стала последней в кино. В зале память актрисы почтили минутой молчания.

«Дорогая, я больше не перезвоню» говорит на самые сложные темы простым, даже ироничным языком. Это прежде всего комедия, хотя и в форме притчи.