Фото, видео: Новодережкин Антон/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дети Поднебесной увидят мультсериал «Умка»

«Союзмультфильм» выходит на китайский рынок. На крупнейшем детском телеканале КНР покажут мультсериал «Умка». А взамен в России увидят историю о хоккеистах из Поднебесной, пишут «Известия».

Но еще раньше восточный рынок освоили наши медиахолдинги. Так, «Национальная Медиа Группа» (НМГ) в рамках копродакшена с Китаем выпустила на экраны главный блокбастер года — «Красный шелк».

Только за первые дни проката его кассовые сборы превысили 100 миллионов рублей. В числе других проектов НМГ, которые популярны в Китае, — мультсериал «Три кота» и полнометражный фильм «Лед-3».