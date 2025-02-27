Путь на Константинополь: ожесточенные бои идут в районе поселка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Наши бойцы уверенно продвигаются вперед в зоне СВО.

Ожесточенные бои сейчас идут в районе поселка Константинополь в ДНР. Наши подразделения вытесняют украинских боевиков, уничтожая хорошо укрепленные позиции и технику натовского производства.

Немало и военных трофеев. На днях буквально из-под носа у врага угнали вездеход. Старая и, вероятно, списанная британская машина, которую сейчас можно увидеть только в кино, была передана Украине в качестве военной помощи. Подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Бойцу с позывным «Цыган» всего 20 лет. Но у него на счету уже тяжелейший бой и ранение. Только на днях выписали из госпиталя. Рядовой рассказывает, как брал село на кураховском направлении.

«Мы зашли в дом, и оттуда, получается, через дорогу, начали по нам шмалять из пулемета», — рассказал боец с позывным «Цыган».

Российская армия упорно пробивается вперед по запорожской трассе. Окружают поселок Константинополь. Цель — выйти в Запорожскую область. Продавлена оборона ВСУ немного севернее, возле села Андреевка, а сама дорога превратилась в самую настоящую трассу смерти. Любая тяжелая техника на ней или возле нее — это не боевая единица, а просто мишень.

Бронемашина против беспилотника — это почти всегда неравный бой. Украинский танк пропустил первый же удар. Затем попытался уехать. Но русские беспилотники сегодня работают двойками и тройками. Машину тут же сожгли.

Это видео сняли операторы дронов российской группировки войск «Юг». И они же показали нам склад беспилотников, приготовленных к ударам по врагу. Весь этот штабель используют за несколько дней. И, как утверждают наши военные, эти дроны гораздо эффективнее украинских.

«Пример FPV-дрона противника. Вы их изучаете, смотрите? В некоторых случаях изучаем, но мы отошли уже от использования каких-то прошивок и всего такого… Путем проб и ошибок пришли к определенным частотам», — рассказал боец с позывным «Тор».

Уничтожают все, что на пути. Американский бронетранспортер первым же ударом. Блиндаж разгромили со второй попытки, загнав беспилотник в дверной проем. Окрестности деревень и лесной массив сейчас усеяны техникой ВСУ, эти трофеи пригодятся нашим бойцам в бою либо будут разобраны на запчасти.

Боец с позывным «Малой» вместе с товарищами отличился: стащил из-под носа у противника старый британский вездеход.

«Было сложно, но мы сделали», — рассказал боец с позывным «Малой».

Машина — почти раритет. Такие снимают в историческом кино. Украинской армии британцы отдали его, вероятно, списав в утиль.

Что еще оставят ВСУ на пути своего отступления, военным группировки «Юг» только предстоит узнать и изучить. Движение русской армии на запад продолжается.