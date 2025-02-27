«Перепутали бирку»: Катя Лель рассказала о своей подмене в роддоме
При рождении певицы Кати Лель медсестры принесли ее маме вместо дочки мальчика
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Как быстро биологическая мама артистки узнала о произошедшем?
Заслуженную артистку РФ Катя Лель чуть не подменили в роддоме, когда она родилась. О случае многолетней давности певица рассказала в интервью Наталье Подольской.
Медицинские работники родильного дома перепутали будущую знаменитость с рыжим мальчиком и отдали его маме артистки. Однако ситуация быстро разрешилась, поскольку родительница до этого запомнила лицо своего ребенка — малышку ей давали подержать сразу после родов.
«Хорошо, мама меня запомнила. Они перепутали бирку. Приносят маме рыжего толстого пацана и говорят: «Это ваш ребенок», — рассказала звезда.
Мама сообщила, что у нее на руках чужой младенец. Несмотря на положительный исход, исполнительницу данная история заставила понервничать, когда она тоже стала мамой.
«Когда я приехала на роды, очень сильно волновалась, что моего ребенка подменят. Бзик», — сообщила Лель.
Она попросила, чтобы охранникам позволили дежурить у дверей родильного отделения, и те смогли посмотреть на дочь при ее появлении на свет.
Также певица добавила, что ухаживала за собой даже после долгих 17-часовых родов, чтобы понравиться новорожденной.
«Но я помню, я красила губы. Помню, что хотела, чтобы она меня увидела красивой», — заявила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о переменах Кати Лель в личной жизни.