«Близкие будут рядом»: Соловьев и Аверина рассказали о подготовке к свадьбе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

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Невеста находятся в поиске подходящего наряда для торжества.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина признались, что на их будущей свадьбе не будет грандиозного шоу. Об этом пишет 7Дней.ru.

Спортсмены пояснили, что приняли решение не звать много гостей на торжество и не привлекать внимание общественности к личному событию. Они считают, что на памятном празднике должны присутствовать исключительно дорогие им люди.

«Конечно, готовимся… Самое главное — самые близкие будут рядом», — отметил Соловьев.

Секрет о торжественном наряде Аверина также посчитала нужным не раскрывать.

«Это вы узнаете совсем скоро», — добавила она.

При этом влюбленные не собираются обращаться за советами к поженившимся годом ранее коллегам — серебряному призеру Олимпиады в Пекине в одиночном катании Александре Трусовой и фигуристу Макару Игнатову. Пара желает самостоятельно спланировать свадьбу.

«Это наш день, поэтому мы сделаем все исключительно так, как мы хотим», — сказал Соловьев.

До этого Дина делилась с подписчиками в соцсети, что Дмитрий сделал ей предложение руки и сердца в День всех влюбленных, 14 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, во что вылился роман Соловьева и Авериной.