Мышление бедняка? Почему не получается зарабатывать больше

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Есть пять причин, которые мешают увеличить доход.

У людей не получается зарабатывать больше, потому что они делают упор на количество труда, а не на его качество. Доход также не будет расти, если не заниматься разработкой карьерной стратегии, избегать перемен и следовать деструктивным установкам. Об этом рассказала бизнес-психолог Гульнара Зиннатуллина в беседе с 5-tv.ru.

Недовольные своими доходами люди часто ищут подработку, берут дополнительные смены, осваивают новые профессии и открывают бизнес. Смельчаки идут на крайние меры: продают имущество, чтобы инвестировать. К сожалению, зачастую усилия оказываются напрасны. Этому способствуют пять причин.

Во-первых, люди склонны ставить в приоритет количество труда, а не его качество. Создается иллюзия, что заработок складывается пропорционально усилиям. Это не так: работа сверх меры приводит к выгоранию и снижает продуктивность, а в некоторых случаях сокращает уже имеющийся доход.

Необходимо стремиться к тому, чтобы повышать свою ценность на рынке. Этому способствует переход на более востребованную должность, изучение новых инструментов, переосмысление подхода к работе. Вклад в повышение своей квалификации способен принести впечатляющие результаты.

Чтобы выйти на новый уровень дохода, необходимо составить карьерную стратегию. Работа в одной и той же компании в течение многих лет ни к чему не приведет. Важно быть в курсе ситуации на рынке труда и знать, сколько зарабатывают специалисты вашего уровня в других компаниях.

Заработать больше не получится, если вечно оставаться в своей зоне комфорта. Всегда нужно пробовать что-то новое: бизнес, фриланс, обучение новой профессии. Если страх перемен не позволяет двигаться вперед, можно начать с малого: например, взять временную подработку или реализовать бизнес-идею на небольшом масштабе.

Многие с детства слышат такие фразы, как «богатство — только для избранных» и «деньги достаются тяжелым трудом». Они оседают в сознании в виде деструктивных установок. Человек неосознанно перекрывает себе дорогу к тому, чтобы больше зарабатывать. Его пугают перемены и ответственность, которые придут вместе с деньгами.

Финансовая грамотность — навык, который необходимо приобрести, чтобы вырасти в доходе. Бюджет следует держать под контролем: планировать траты, инвестировать, откладывать деньги. Это позволит не только подготовиться к кризисам, но и повысить уровень жизни в дальнейшем.

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