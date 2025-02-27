Маски из огурца и сметаны: полезные методы ухода за собой дома

Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Косметолог рассказала, как продукты из холодильника помогут преобразить лицо.

Народные средства по уходу за собой, основанные на доступных продуктах питания, таких как сметана, огурцы, кефир и лимон, пользуются большой популярностью. О пользе таких практик в беседе с aif.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Огурец

Наиболее востребованным ингредиентом в домашнем уходе за кожей лица считается огурец. Эксперт полагает, что это отличное средство для тех, у кого нет аллергической реакции. Живительность овоща передается коже за счет холодка, из-за которого происходит спазм мелких сосудов и капилляров, выходит лишняя жидкость и уходят отеки. К тому же сок огурца обладает эффектом отбеливания.

Пчелиный воск

Полезен также пчелиный воск, например, входящий в состав масок. Обычно данный продукт применяют для эпиляции. С ним лучше не экспериментировать и тем более не наносить просто в растопленном виде на кожу.

Сметана

Сметана может хорошо помочь при солнечном ожоге, передав прохладу раздраженной коже. Она подойдет для нейтрализации защелачивания кожи при воспалении, поскольку молочнокислые бактерии оказывают успокаивающее действие.

При ожогах спиртами или пилингом сметана смягчает поврежденную поверхность, и с ней построение новой здоровой ткани происходит быстрее. Для жирной кожи лучше выбрать кефир, от него похожий эффект.

Маски на основе ацетилсалициловой кислоты

По мнению специалиста, любимые многими маски на основе ацетилсалициловой кислоты по-разному проявляют себя в зависимости от того, есть ли у человека аллергия. Врач советует исключить такой вариант процедур в быту.

Фруктовые маски

Приемлемой альтернативой станут ягодные и фруктовые маски, кислоты в составе которых помогут смягчить роговой слой кожи. Визуально кожа станет свежее и ровнее, но значительного преображения ждать не стоит.

Овсянка

Недорогим и общедоступным компонентом является овсянка. Из нее можно делать домашние маски для лица. Продукт надо залить кипятком и запарить. Такой метод подходит для жирного типа кожи.

Соль и сода

Заменой скраба для лица станет смесь соли и соды. Смешивать компоненты нужно в равных пропорциях. По заранее отчищенной коже следует провести смоченным водой диском, нанести мыло, чтобы добавить скольжения, после погрузить его в смесь соды и соли. По мнению врача, лицо нужно протирать в Т-зоне, для жирной пористой кожи — всю поверхность. Прилагать особых усилий при этом не нужно, чтобы не нанести себе травм.

Сок петрушки и лимон

Сок петрушки и лимон можно использовать при отбеливании пигментных пятен. Это сделает их менее заметными. Важно помнить о наличии аллергий и об индивидуальной чувствительности, так как цитрусовый сок несколько агрессивен.

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