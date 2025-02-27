Состояние здоровья Папы Римского улучшилось

Фото: Reuters/Remo Casilli

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Понтифик даже смог вернуться к работе.

Состояние здоровья Папы Римского Франциска продолжает улучшаться, сообщает Vatican News. Недавняя компьютерная томография подтвердила нормальное течение воспаления легких, а анализы крови показали хорошие результаты.

«Состояние Святейшего Отца показало небольшое дальнейшее улучшение за последние 24 часа», — сказано в сообщении.

Почечная недостаточность, которая беспокоила понтифика последние несколько дней, отступила. Больше не случается респираторных приступов, схожих с астмой. Папа Римский все еще находится под наблюдением врачей и лечится с помощью высокопоточной кислородной терапии и дыхательной физиотерапии.

В связи с улучшением состояния понтифик причастился с утра, а во второй половине дня возобновил работу. Врачи отмечают, что прогноз касательно здоровья Папы Римского все еще остается осторожным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Папа Римский может отречься от престола по состоянию здоровья. Такую информацию предоставил кардинал Джанфранко Равази. Он рассказал, что понтифик может принять решение об отставке, если поймет, что не справляется с выполнением своих обязанностей.