Мальчик или девочка? Галич узнала пол будущего ребенка среди ледников Антарктиды
Блогер Ида Галич узнала пол будущего ребенка среди ледников Антарктиды
Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey
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Важной новостью с подписчиками звезда поделилась в соцсети.
Телеведущая Ида Галич готовится стать мамой во второй раз. Вместе с мужем, бизнесменом Олегом Ледвичем, звезда побывала в Антарктиде, где устроила гендер-пати. Об этом пишет 7Дней.ru.
«У нас будет девочка, и с этим связана потрясающая история, которую я обязательно попозже расскажу», — рассказала блогер в соцсетях.
При этом Галич сообщила, что думала о появлении на свет мальчика, но и дочке была очень рада. В настоящее время блогер уже воспитывает сына Лео от первого брака с бизнесменом Аланом Басиевым.
Знаменитость не побоялась отправиться в такое экстремальное путешествие, находясь в положении.
«Человек я подготовленный, в экспедициях уже участвовала, тело мое было натренировано», — пояснила она.
Особенно беременная звезда оценила местную природу.
«Каждый раз буквально дух захватывало от красоты, которая нас окружала. Это было просто невероятно», — добавила телеведущая.
Ранее 5-tv.ru писал, как Ида Галич попала в девятибалльный шторм во время поездки в Антарктиду.