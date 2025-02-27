Путин поздравил бойцов сил специальных операций с профессиональным праздником

Фото, видео: Полегенько Александр/ТАСС; 5-tv.ru

Это их имеют в виду, когда говорят об элите российской армии.

В четверг по всей стране будут звучать поздравления в адрес бойцов одного из самых подготовленных и технически оснащенных подразделений министерства обороны России. Речь о силах специальных операций. Это их имеют в виду, когда говорят об элите российской армии.

«В 2014 году солдаты и офицеры сил специальных операций без промедления пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя. Сегодня ваш боевой опыт, выучка и технический арсенал помогают в решении задач специальной военной операции. На линии боевого соприкосновения и в тылу врага, в прифронтовых и приграничных районах вы действуете смело и решительно. На деле доказывайте, что невыполнимых приказов для вас нет.

В этот праздничный день хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность. За верность воинскому долгу и присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», — сказал российский лидер.

Владимир Путин особо отметил, что при подготовке бойцов сил специальных операций необходимо уделять внимание не только технической оснащенности подразделений, но и закалять характер и боевой дух офицеров.