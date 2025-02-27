Больше 10 лет работы: в Петербурге прошла премьера этно-оперы «Князь Владимир»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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В постановке Игоря Матвиенко играют Николай Расторгуев и SHAMAN.

В Петербурге состоялась премьера этно-оперы «Князь Владимир», которая стала, наверное, самым неординарным произведением этого театрального сезона. Рассказ о Крещении Руси и объединении русских земель идет под древнеисландские мотивы, замешанные с современным рок-н-рольным звучанием.

С одной стороны, это эксперимент, с другой — больше десяти лет работы одного из самых известных и авторитетных продюсеров страны. Как «Князя Владимира» приняла искушенная публика культурной столицы, покажет Даниил Ланков.

На сцене Ледового дворца Петербурга результат 13 лет работы Игоря Матвиенко. Там, где четверть века назад широкая публика впервые увидела его Иванушек, сегодня собирается в поход дружина викингов Князя Владимира.

«300 человек — это 150 на сцене и 150 за сценой. Мы долго думали, как назвать наше действование… Мюзикл или что-то еще… Но потом все-таки придумать такое название, как этно-опера», — сказал композитор, народный артист РФ Игорь Матвиенко.

Язычник, многоженец, братоубийца — Князь Владимир принимает христианство и страну за собой ведет. История о перерождении личности. В главной роли певец SHAMAN. Ярослав Дронов — князь древнерусский.

«Для меня это собирательный образ, потому что это то, через что проходит каждый человек. И перед этим выбором мы стоим каждую секунду, каждый миг. И от этого выбора зависит наша дальнейшая жизнь, наша дальнейшая судьба, наш путь», — сказал заслуженный артист РФ Ярослав Дронов.

Князя Владимира сопровождает воевода Федор. Густая борода и длинные волосы не помешают узнать Николая Расторгуева. Ко дню защитника Отечества группа «Любэ» дала три концерта в Кремлевском дворце, и вот опять на сцену.

Премьера оперы «Князь Владимир» с успехом прошла в Большом Кремлевском дворце. Но Ледовый в Петербурге — это новый вызов для артистов и автора этно-оперы Игоря Матвиенко. Здесь и зрителей больше, и сцена устроена совсем по-другому.

«Была специально сделана сцена под наши запросы. Это было лучше, чем в Москве, потому что там оркестр сидел в оркестровой яме, то есть его не было видно. А здесь у нас оркестр сидит перед сценой, и сразу другое ощущение», — сказал композитор, народный артист РФ Игорь Матвиенко.

В Петербург привезли восемь тонн декораций древней Руси. Главное — это шестиметровый детально воссозданный драккар — корабль викингов. При помощи уникальной для отечественной сцены системы подъемных механизмов этот многотонный корабль окажется на высоте четырех метров.

«Наша изюминка — огромная платформа. 14 метров в ширину, которая способна поднимать до семи тонн. И мы не только артистов туда загружаем, мы загружаем туда и декорации… Ну и наш уже всем известный огромный драккар», — сказал режиссер-постановщик Андре Елсаков.

Историю о том, как Русь крестили, рассказывают при помощи этнических танцев и классического балета с примесью тяжелого рока и скандинавских мотивов.

Главу скандинавского пантеона Одина должен был играть другой актер, но возникли сложности. А Игорь Матвиенко знал наизусть все партии. Кажется, сама судьба распорядилась: создатель в роли создателя.

После премьер в Москве и северной столице ожидается, что этно-оперу о Князе Владимире покажут и на других больших сценах страны.