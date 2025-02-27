Проблему часто ломающихся лифтов в России намерены решить новыми ГОСТами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Только в 2024-м Ростехнадзор выявил больше пяти с половиной тысяч нарушений при эксплуатации лифтового оборудования.

Проблему часто ломающихся лифтов в России собираются победить ГОСТами. Соответствующие правила уже разрабатывает Росстандарт.

Главное, что придется сделать, это определить, кто обслуживает и ремонтирует подъемники. Ведь сейчас ломаются даже новые механизмы. Почему — выяснил корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Лифт, застрявший на верхних этажах, — проблема, которая, как оказалось, требует неординарных решений. А все потому, что у современных подъемников основные механизмы находятся в верхней части кабины. Из-за близости к потолку доступа к ним нет.

Вызволить людей сложно. В том числе поэтому в России решено обновить требования для производителей. В разработке ГОСТа участвуют шесть российских лифтостроительных компаний.

«Я бы предложил разделить лифты по скорости. Скорость влияет на очень многое, потому что это и прочностные расчеты совершенно другие, это и узлы безопасности другие», — сказал генеральный директор завода по производству лифтов Руслан Родиков.

Перепады электричества — еще одна проблема безредукторных скоростных лифтов. В Иркутске Николай Хабдаев старается лишний раз не выходить из дома. Часто не работает подъемник для инвалидов или сам лифт в подъезде. Даже во время съемок сюжета он встал между этажами. Механика ждали час.

Управляет современной кабиной компьютер в машинном помещении здания. Из-за проблем с питанием процессор не всегда распознает положение лифта в шахте, в результате чего поступают ошибочные команды и подъемник может вовремя не остановиться.

На каждом лифте установлено по два ловителя. При поломке подъемного механизма они останавливают кабину. Если хотя бы одно устройство осталось без должного обслуживания, то второе может не выдержать нагрузки. И лифт сорвется вниз.

В Москве жильцам одной из многоэтажек заменили лифт на новый. Спустя почти восемь лет выяснилось, что кабина не подходит для их дома.

«Монтер мне сказал, что лифты эти — дешевые. И что для такого 16-этажного жилого дома они не предназначены», — рассказала жительница Москвы Ирина Петрова.

Кроме того, специалисты иногда просто не успевают проводить техосмотр.

«На одного электромеханика может быть закреплено 120 лифтов. Вот простая математика: 120 поделим на 24 рабочих дня, получается в среднем по пять лифтов. У него рабочий день… Сложно представить, что он за это время сможет провести качественно техническое свидетельство», — рассказывает механик Леони Пак.

Только в 2024-м Ростехнадзор выявил больше пяти с половиной тысяч нарушений при эксплуатации лифтового оборудования. За последние шесть лет больше 130 человек погибли, упав вместе с кабиной в шахту. Возможно, ситуацию исправит еще один ГОСТ, который готовятся ввести для обслуживающих организаций.

«Что сегодня происходит? Компания устанавливает лифт. Производит одна, устанавливает другая, эксплуатирует третья. Профессиональной связи нет. И как компания-производитель может обеспечить лифту хотя бы гарантийный срок, если непонятно, кто его устанавливал?» — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов.

По новым требованиям уже в июне будущего года к обслуживанию лифтов будут допускаться только квалифицированные механики и те компании, у которых есть оперативный доступ к запчастям.